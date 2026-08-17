التحليل الفني اليوم لـ Talus (US) توفر صفحة Talus تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ US، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Talus أدناه. التسجيل

تغير سعر Talus (US) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.01807 -- -56.83% -60.76% +242.88%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Talus

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Talus عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 3 حيادي 1 شراء 22 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.018116 0.018115 R2 0.018115 0.018113 R1 0.018113 0.018113 PP 0.018112 0.018112 S1 0.018109 0.01811 S2 0.018108 0.01811 S3 0.018106 0.018108

إشارات السوق الخاصة بـ Talus صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.32M $1.49 M $1.81 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $4.54 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $4.57 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $9.49 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $9.44 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Talus صافي التدفق سعر USUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.02 2026-08-16 -$0.04 M 0.02 2026-08-15 $0.00 M 0.02 2026-08-14 -$0.04 M 0.01 2026-08-13 -$0.01 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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