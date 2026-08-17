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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Talus، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Talus، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Talus (US)

التحليل الفني اليوم لـ Talus (US)

توفر صفحة Talus تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ US، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Talus أدناه.

تغير سعر Talus (US)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01807---56.83%-60.76%+242.88%
اعرف المزيد عن سعر Talus

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Talus

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Talus عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 3
حيادي 1
شراء 22
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.018116
0.018115
R2
0.018115
0.018113
R1
0.018113
0.018113
PP
0.018112
0.018112
S1
0.018109
0.01811
S2
0.018108
0.01811
S3
0.018106
0.018108

إشارات السوق الخاصة بـ Talus

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.32M
$1.49 M
$1.81 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$4.54 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$4.57 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$9.49 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$9.44 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Talus

صافي التدفقسعر USUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.02
2026-08-16-$0.04 M0.02
2026-08-15$0.00 M0.02
2026-08-14-$0.04 M0.01
2026-08-13-$0.01 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Talus (US) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Talus المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUS
$0.01807
$0.01807$0.01807
+1.34%
6.24M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة US إلى USD

المبلغ

US
US
USD
USD

1 US = 0.01807 USD

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