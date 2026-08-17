التحليل الفني اليوم لـ Unitas (UP) توفر صفحة Unitas تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ UP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Unitas أدناه. التسجيل

تغير سعر Unitas (UP) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.42681 -- +13.27% +30.92% +73.09%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Unitas

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Unitas عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 10 حيادي 4 شراء 12 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 8 حيادي 2 شراء 4 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 2 حيادي 2 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.4266 0.4266 R2 0.4266 0.4265 R1 0.4265 0.4265 PP 0.4265 0.4265 S1 0.4264 0.4264 S2 0.4264 0.4264 S3 0.4263 0.4264

إشارات السوق الخاصة بـ Unitas صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.12M $1.52 M $1.40 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.22 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.22 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.49 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.49 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Unitas صافي التدفق سعر UPUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.03 M 0.43 2026-08-16 $0.01 M 0.42 2026-08-15 $0.01 M 0.42 2026-08-14 -$0.01 M 0.39 2026-08-13 -$0.02 M 0.40 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Unitas (UP) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Unitas المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT UP $0.42681 $0.42681 $0.42681 +1.19% 128.21K (USDT) تداول