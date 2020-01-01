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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول US Natural Gas Fund، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول US Natural Gas Fund، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ US Natural Gas Fund (UNGON)

التحليل الفني اليوم لـ US Natural Gas Fund (UNGON)

توفر صفحة US Natural Gas Fund تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ UNGON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل US Natural Gas Fund أدناه.

تغير سعر US Natural Gas Fund (UNGON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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تدفق رأس المال الخاص بـ US Natural Gas Fund

صافي التدفقسعر UNGONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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