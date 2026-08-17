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المزيد عن UMXM

معلومات سعر UMXM

ما هو UMXM

الوثيقة البيضاء لـ UMXM

الموقع الرسمي لـ UMXM

اقتصاد توكن UMXM

توقعات سعر UMXM

سجل UMXM

دليل شراء UMXM

محول عملة UMXM إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Manadia (UMXM)

التحليل الفني اليوم لـ Manadia (UMXM)

توفر صفحة Manadia تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ UMXM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Manadia أدناه.

تغير سعر Manadia (UMXM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1022---50.00%-95.68%-87.23%
اعرف المزيد عن سعر Manadia

تدفق رأس المال الخاص بـ Manadia

صافي التدفقسعر UMXMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.10
2026-08-16$0.00 M0.13
2026-08-15$0.00 M0.14
2026-08-14$0.00 M0.14
2026-08-13$0.00 M0.15

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Manadia

UMXM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع UMXM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود UMXM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Manadia (UMXM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Manadia المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUMXM
$0.1024
$0.1024$0.1024
-22.07%
758.61K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة UMXM إلى USD

المبلغ

UMXM
UMXM
USD
USD

1 UMXM = 0.1022 USD

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