توكنوميكس Umbrella Network (UMB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Umbrella Network (UMB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Umbrella Network (UMB) Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities. الموقع الرسمي: https://www.umb.network/ الوثيقة البيضاء: https://www.umb.network/wp-content/uploads/2021/02/umb_litepaper_design_v3.1.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x6fc13eace26590b80cccab1ba5d51890577d83b2 اشتر UMB الآن!

توكنوميكس Umbrella Network (UMB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Umbrella Network (UMB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 951.25K $ 951.25K $ 951.25K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 292.96M $ 292.96M $ 292.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3 $ 3 $ 3 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001528968143300195 $ 0.001528968143300195 $ 0.001528968143300195 السعر الحالي: $ 0.003247 $ 0.003247 $ 0.003247 معرفة المزيد عن سعر Umbrella Network (UMB)

توكنوميكس Umbrella Network (UMB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Umbrella Network (UMB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UMB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UMB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UMB، استكشف السعر المباشر لتوكن UMB!

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