سعر Ulalo HealthPassport المباشر اليوم هو 0.003143 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ULA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ULA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Ulalo HealthPassport

Ulalo HealthPassport السعر(ULA)

السعر المباشر لـ 1 ULA إلى USD:

$0.003144
-1.25%1D
USD
مخطط أسعار Ulalo HealthPassport (ULA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:47:44 (UTC+8)

معلومات سعر Ulalo HealthPassport (ULA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.003106
24 ساعة منخفض
$ 0.003224
24 ساعة مرتفع

$ 0.003106
$ 0.003224
--
--
0.00%

-1.25%

+4.66%

+4.66%

سعر Ulalo HealthPassport (ULA) في الوقت الحقيقي هو $ 0.003143. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ULA بين أدنى سعر $ 0.003106 وأعلى سعر $ 0.003224، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـULA على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ULA 0.00% على مدار الساعة الماضية، -1.25% على مدار 24 ساعة، و +4.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ulalo HealthPassport (ULA)

--
----

$ 89.11K
$ 89.11K$ 89.11K

$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

القيمة السوقية الحالية لـ Ulalo HealthPassport هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 89.11K. العرض المتداول لـ ULA يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.14M.

سجل سعر Ulalo HealthPassport (ULA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Ulalo HealthPassport لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000398-1.25%
30 يوم$ -0.000325-9.38%
60 يوم$ -0.000535-14.55%
90 يوم$ -0.000977-23.72%
تغير سعر Ulalo HealthPassport اليوم

سجل اليوم ULA تغيرًا $ -0.0000398 (-1.25%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ulalo HealthPassport لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000325 (-9.38%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ulalo HealthPassport لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ULA تغييرًا في $ -0.000535 (-14.55%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ulalo HealthPassport لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000977 (-23.72%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Ulalo HealthPassport (ULA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Ulalo HealthPassport.

ما هو Ulalo HealthPassport ( ULA )

تُمكّن Ulalo الأفراد من التحكم في بياناتهم الصحية من خلال منصة لامركزية. محفظة المريض الذكية، المُصممة على شبكتنا الفرعية أفالانش L1، تُخزّن التاريخ الطبي بأمان، وتُتيح استثمار البيانات بشكل مجهول لأغراض البحث. كما نُمكّن المرضى عالميًا من التشخيصات والرؤى الصحية المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

متوفر Ulalo HealthPassport على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Ulalo HealthPassport الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ULAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Ulalo HealthPassport على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Ulalo HealthPassport سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Ulalo HealthPassport (USD)

كم ستكون قيمة Ulalo HealthPassport (ULA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Ulalo HealthPassport (ULA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Ulalo HealthPassport.

تحقق الآن من توقعات سعر Ulalo HealthPassport!

توكنوميكس Ulalo HealthPassport (ULA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Ulalo HealthPassport (ULA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ULA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Ulalo HealthPassport ( ULA )

هل تبحث عن كيفية شراء Ulalo HealthPassport؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Ulalo HealthPassport على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ULA إلى العملات المحلية

1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى VND
82.708045
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى AUD
A$0.00474593
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى GBP
0.00235725
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى EUR
0.00267155
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى USD
$0.003143
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى MYR
RM0.01316917
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى TRY
0.13184885
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى JPY
¥0.477736
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى ARS
ARS$4.62885325
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى RUB
0.24983707
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى INR
0.27724403
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى IDR
Rp52.38331238
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى PHP
0.18471411
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى EGP
￡E.0.14888391
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى BRL
R$0.01684648
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى CAD
C$0.00436877
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى BDT
0.38476606
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى NGN
4.5749508
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى COP
$12.08844945
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى ZAR
R.0.05383959
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى UAH
0.13235173
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى TZS
T.Sh.7.74136615
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى VES
Bs0.682031
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى CLP
$2.957563
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى PKR
Rs0.89110336
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى KZT
1.67713623
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى THB
฿0.10133032
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى TWD
NT$0.09608151
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى AED
د.إ0.01153481
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى CHF
Fr0.00248297
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى HKD
HK$0.02442111
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى AMD
֏1.20420902
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى MAD
.د.م0.02900989
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى MXN
$0.05792549
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى SAR
ريال0.01178625
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى ETB
Br0.47669881
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى KES
KSh0.40604417
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى JOD
د.أ0.002228387
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى PLN
0.01140909
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى RON
лв0.01370348
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى SEK
kr0.02941848
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى BGN
лв0.00528024
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى HUF
Ft1.04834765
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى CZK
0.06565727
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى KWD
د.ك0.000961758
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى ILS
0.01021475
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى BOB
Bs0.02171813
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى AZN
0.0053431
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى TJS
SM0.02904132
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى GEL
0.00854896
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى AOA
Kz2.86506451
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى BHD
.د.ب0.001181768
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى BMD
$0.003143
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى DKK
kr0.02014663
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى HNL
L0.08278662
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى MUR
0.14303793
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى NAD
$0.05427961
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى NOK
kr0.03136714
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى NZD
$0.00540596
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى PAB
B/.0.003143
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى PGK
K0.01323203
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى QAR
ر.ق0.01144052
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى RSD
дин.0.31662582
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى UZS
soʻm37.86746117
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى ALL
L0.26108901
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى ANG
ƒ0.00562597
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى AWG
ƒ0.0056574
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى BBD
$0.006286
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى BAM
KM0.00524881
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى BIF
Fr9.268707
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى BND
$0.00405447
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى BSD
$0.003143
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى JMD
$0.50438864
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى KHR
12.67336175
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى KMF
Fr1.323203
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى LAK
68.32608559
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى LKR
රු0.95732637
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى MDL
L0.05330528
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى MGA
Ar14.03123204
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى MOP
P0.02517543
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى MVR
0.0480879
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى MWK
MK5.45659373
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى MZN
MT0.2008377
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى NPR
रु0.4441059
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى PYG
22.290156
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى RWF
Fr4.566779
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى SBD
$0.02583546
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى SCR
0.04362484
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى SRD
$0.12427422
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى SVC
$0.02750125
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى SZL
L0.05427961
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى TMT
m0.0110005
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى TND
د.ت0.009227848
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى TTD
$0.02134097
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى UGX
Sh10.950212
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى XAF
Fr1.769509
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى XCD
$0.0084861
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى XOF
Fr1.769509
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى XPF
Fr0.320586
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى BWP
P0.04472489
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى BZD
$0.00631743
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى CVE
$0.29754781
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى DJF
Fr0.559454
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى DOP
$0.20134058
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى DZD
د.ج0.4082757
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى FJD
$0.00707175
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى GNF
Fr27.328385
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى GTQ
Q0.02407538
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى GYD
$0.65820706
1 Ulalo HealthPassport (ULA) إلى ISK
kr0.386589

Ulalo HealthPassport المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ulalo HealthPassport، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Ulalo HealthPassport الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Ulalo HealthPassport

كم يساوي Ulalo HealthPassport (ULA) اليوم؟
سعر ULA المباشر في USD هو USD 0.003143، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ULA إلى USD الحالي؟
سعر ULA إلى USD الحالي هو $ 0.003143. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Ulalo HealthPassport ؟
القيمة السوقية لعملة ULA هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ULA؟
العرض المتداول لتوكن ULA هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ULA؟
حقق ULA سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ULA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- ULA.
ما هو حجم تداول ULA؟
حجم تداول ULA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 89.11K USD.
هل سترتفع ULA هذا العام؟
قد يرتفع ULA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ULA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:47:44 (UTC+8)

تحديثات Ulalo HealthPassport (ULA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ULA إلى USD

المبلغ

ULA
ULA
USD
USD

1 ULA = 0.003143 USD

تداول ULA

/USDTULA
$0.003144
$0.003144$0.003144
-1.25%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

