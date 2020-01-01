توكنوميكس UFO Gaming (UFO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول UFO Gaming (UFO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات UFO Gaming (UFO) UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad. الموقع الرسمي: https://www.ufogaming.io/ الوثيقة البيضاء: https://siasky.net/fAMvDK5_WFtQh5-0-7ZuQd3-9Ua2snsv0_LFdMjKkqsa2w مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/GWdkYFnXnSJAsCBvmsqFLiPPe2tpvXynZcJdxf11Fu3U اشتر UFO الآن!

توكنوميكس UFO Gaming (UFO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار UFO Gaming (UFO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.42M $ 8.42M $ 8.42M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 25.76T $ 25.76T $ 25.76T القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000056191 $ 0.000056191 $ 0.000056191 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000186444669851 $ 0.000000186444669851 $ 0.000000186444669851 السعر الحالي: $ 0.000000327 $ 0.000000327 $ 0.000000327 معرفة المزيد عن سعر UFO Gaming (UFO)

توكنوميكس UFO Gaming (UFO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس UFO Gaming (UFO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UFO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UFO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UFO، استكشف السعر المباشر لتوكن UFO!

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