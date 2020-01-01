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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Unibase، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Unibase، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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معلومات سعر UB

ما هو UB

الوثيقة البيضاء لـ UB

الموقع الرسمي لـ UB

اقتصاد توكن UB

توقعات سعر UB

سجل UB

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التحليل الفني اليوم لـ Unibase (UB)

التحليل الفني اليوم لـ Unibase (UB)

توفر صفحة Unibase تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ UB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Unibase أدناه.

تغير سعر Unibase (UB)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.11622---13.20%+26.05%-6.27%
اعرف المزيد عن سعر Unibase

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Unibase

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Unibase عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 0
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 0شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.11587
0.11586
R2
0.11586
0.11585
R1
0.11585
0.11585
PP
0.11584
0.11584
S1
0.11583
0.11583
S2
0.11582
0.11583
S3
0.11581
0.11582

إشارات السوق الخاصة بـ Unibase

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.31M
$6.00 M
$5.69 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.73 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.73 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$3.43 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$3.44 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Unibase

صافي التدفقسعر UBUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Unibase

تداول أسواق Unibase (UB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Unibase المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUB
$0.11622
$0.11622$0.11622
-1.24%
958.22K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة UB إلى USD

المبلغ

UB
UB
USD
USD

1 UB = 0.11622 USD

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