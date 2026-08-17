التحليل الفني اليوم لـ UnifAI (UAI) توفر صفحة UnifAI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ UAI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل UnifAI أدناه. التسجيل

تغير سعر UnifAI (UAI) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.262 -- +4.75% -24.65% +12.01%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ UnifAI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ UnifAI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 13 حيادي 4 شراء 9 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 0 شراء 2 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 4 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.2632 0.2631 R2 0.2631 0.2631 R1 0.2631 0.2631 PP 0.263 0.263 S1 0.263 0.263 S2 0.2629 0.263 S3 0.2629 0.2629

إشارات السوق الخاصة بـ UnifAI صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.15M $1.43 M $1.57 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.68 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.71 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.33 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.39 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ UnifAI صافي التدفق سعر UAIUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.02 M 0.26 2026-08-16 $0.05 M 0.26 2026-08-15 $0.01 M 0.25 2026-08-14 -$0.01 M 0.26 2026-08-13 $0.00 M 0.25 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق UnifAI (UAI) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر UnifAI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT UAI $0.2621 $0.2621 $0.2621 +0.22% 325.00K (USDT) تداول