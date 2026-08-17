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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول UnifAI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول UnifAI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ UnifAI (UAI)

التحليل الفني اليوم لـ UnifAI (UAI)

توفر صفحة UnifAI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ UAI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل UnifAI أدناه.

تغير سعر UnifAI (UAI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.262--+4.75%-24.65%+12.01%
اعرف المزيد عن سعر UnifAI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ UnifAI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ UnifAI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 4
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 4شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.2632
0.2631
R2
0.2631
0.2631
R1
0.2631
0.2631
PP
0.263
0.263
S1
0.263
0.263
S2
0.2629
0.263
S3
0.2629
0.2629

إشارات السوق الخاصة بـ UnifAI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.15M
$1.43 M
$1.57 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.68 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.71 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.33 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.39 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ UnifAI

صافي التدفقسعر UAIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.26
2026-08-16$0.05 M0.26
2026-08-15$0.01 M0.25
2026-08-14-$0.01 M0.26
2026-08-13$0.00 M0.25

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن UnifAI

تداول أسواق UnifAI (UAI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر UnifAI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUAI
$0.2621
$0.2621$0.2621
+0.22%
325.00K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة UAI إلى USD

المبلغ

UAI
UAI
USD
USD

1 UAI = 0.262 USD

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