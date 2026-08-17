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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول U2U Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول U2U Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن U2U

معلومات سعر U2U

ما هو U2U

الوثيقة البيضاء لـ U2U

الموقع الرسمي لـ U2U

اقتصاد توكن U2U

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التحليل الفني اليوم لـ U2U Network (U2U)

التحليل الفني اليوم لـ U2U Network (U2U)

توفر صفحة U2U Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ U2U، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل U2U Network أدناه.

تغير سعر U2U Network (U2U)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0003503--+1.12%+20.75%-30.08%
اعرف المزيد عن سعر U2U Network

تدفق رأس المال الخاص بـ U2U Network

صافي التدفقسعر U2UUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن U2U Network

تداول أسواق U2U Network (U2U) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر U2U Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTU2U
$0.0003503
$0.0003503$0.0003503
-0.13%
157.37M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة U2U إلى USD

المبلغ

U2U
U2U
USD
USD

1 U2U = 0.0003503 USD

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