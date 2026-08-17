التحليل الفني اليوم لـ United Stables (U)
توفر صفحة United Stables تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ U، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل United Stables أدناه.
تغير سعر United Stables (U)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$1.0003
|--
|-0.01%
|-0.01%
|0.00%
تدفق رأس المال الخاص بـ United Stables
صافي التدفقسعر UUSDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$1.01 M
|1.00
|2026-08-16
|$3.76 M
|1.00
|2026-08-15
|$0.22 M
|1.00
|2026-08-14
|$8.45 M
|1.00
|2026-08-13
|$0.16 M
|1.00
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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