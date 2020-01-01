توكنوميكس Bounty Temple (TYT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bounty Temple (TYT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bounty Temple (TYT) Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market. الموقع الرسمي: https://bountytemple.com/ الوثيقة البيضاء: https://bountytemple.gitbook.io/whitepaper-v1 مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0xE5cf781d9e6E92B051FFb8037a5d81981863EA82 اشتر TYT الآن!

توكنوميكس Bounty Temple (TYT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bounty Temple (TYT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3 $ 3 $ 3 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001179766675673342 $ 0.001179766675673342 $ 0.001179766675673342 السعر الحالي: $ 0.002999 $ 0.002999 $ 0.002999 معرفة المزيد عن سعر Bounty Temple (TYT)

توكنوميكس Bounty Temple (TYT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bounty Temple (TYT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TYT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TYT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TYT، استكشف السعر المباشر لتوكن TYT!

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