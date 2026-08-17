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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Tutorial، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Tutorial، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن TUT

معلومات سعر TUT

ما هو TUT

الموقع الرسمي لـ TUT

اقتصاد توكن TUT

توقعات سعر TUT

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التحليل الفني اليوم لـ Tutorial (TUT)

التحليل الفني اليوم لـ Tutorial (TUT)

توفر صفحة Tutorial تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TUT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Tutorial أدناه.

تغير سعر Tutorial (TUT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.036222---69.19%+182.10%+220.86%
اعرف المزيد عن سعر Tutorial

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Tutorial

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Tutorial عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03626
0.03625
R2
0.03625
0.03625
R1
0.03625
0.03625
PP
0.03624
0.03624
S1
0.03624
0.03624
S2
0.03623
0.03624
S3
0.03623
0.03623

إشارات السوق الخاصة بـ Tutorial

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.54M
$9.85 M
$10.39 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.09M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$10.73 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$10.64 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.38M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$33.76 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$33.38 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Tutorial

صافي التدفقسعر TUTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.06 M0.04
2026-08-16-$0.56 M0.03
2026-08-15$0.58 M0.04
2026-08-14$0.23 M0.03
2026-08-13$0.34 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Tutorial

تداول أسواق Tutorial (TUT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Tutorial المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTUT
$0.036337
$0.036337$0.036337
+13.16%
48.18M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TUT إلى USD

المبلغ

TUT
TUT
USD
USD

1 TUT = 0.036222 USD

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