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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Turtle، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Turtle، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن TURTLE

معلومات سعر TURTLE

ما هو TURTLE

الوثيقة البيضاء لـ TURTLE

الموقع الرسمي لـ TURTLE

اقتصاد توكن TURTLE

توقعات سعر TURTLE

سجل TURTLE

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محول عملة TURTLE إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Turtle (TURTLE)

التحليل الفني اليوم لـ Turtle (TURTLE)

توفر صفحة Turtle تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TURTLE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Turtle أدناه.

تغير سعر Turtle (TURTLE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04209---5.89%+25.79%-6.64%
اعرف المزيد عن سعر Turtle

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Turtle

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Turtle عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 3
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 0شراء 4
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04215
0.04214
R2
0.04214
0.04214
R1
0.04214
0.04214
PP
0.04213
0.04213
S1
0.04213
0.04213
S2
0.04212
0.04213
S3
0.04212
0.04212

إشارات السوق الخاصة بـ Turtle

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.75M
$6.36 M
$7.11 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Turtle

صافي التدفقسعر TURTLEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.04
2026-08-16-$0.01 M0.04
2026-08-15$0.04 M0.04
2026-08-14-$0.02 M0.04
2026-08-13-$0.01 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Turtle (TURTLE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Turtle المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTURTLE
$0.04209
$0.04209$0.04209
-2.38%
1.41M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TURTLE إلى USD

المبلغ

TURTLE
TURTLE
USD
USD

1 TURTLE = 0.04209 USD

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