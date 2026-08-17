التحليل الفني اليوم لـ Turtle (TURTLE) توفر صفحة Turtle تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TURTLE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Turtle أدناه. التسجيل

تغير سعر Turtle (TURTLE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.04209 -- -5.89% +25.79% -6.64%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Turtle

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Turtle عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 3 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 0 شراء 4 المؤشرات الفنية : بيع بيع 6 حيادي 3 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.04215 0.04214 R2 0.04214 0.04214 R1 0.04214 0.04214 PP 0.04213 0.04213 S1 0.04213 0.04213 S2 0.04212 0.04213 S3 0.04212 0.04212

إشارات السوق الخاصة بـ Turtle صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.75M $6.36 M $7.11 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.04 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.04 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Turtle صافي التدفق سعر TURTLEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.04 2026-08-16 -$0.01 M 0.04 2026-08-15 $0.04 M 0.04 2026-08-14 -$0.02 M 0.04 2026-08-13 -$0.01 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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