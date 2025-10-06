سعر Tuna Chain المباشر اليوم هو 0.0012398 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TUNACHAIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TUNACHAIN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Tuna Chain المباشر اليوم هو 0.0012398 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TUNACHAIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TUNACHAIN بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Tuna Chain

Tuna Chain السعر(TUNACHAIN)

السعر المباشر لـ 1 TUNACHAIN إلى USD:

$0.0012398
-8.88%1D
USD
مخطط أسعار Tuna Chain (TUNACHAIN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:06:04 (UTC+8)

معلومات سعر Tuna Chain (TUNACHAIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0012205
24 ساعة منخفض
$ 0.0013611
24 ساعة مرتفع

$ 0.0012205
$ 0.0013611
--
--
0.00%

-8.88%

-16.25%

-16.25%

سعر Tuna Chain (TUNACHAIN) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0012398. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TUNACHAIN بين أدنى سعر $ 0.0012205 وأعلى سعر $ 0.0013611، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTUNACHAIN على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TUNACHAIN 0.00% على مدار الساعة الماضية، -8.88% على مدار 24 ساعة، و -16.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tuna Chain (TUNACHAIN)

--
$ 54.55K
$ 260.36K
--
210,000,000
ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Tuna Chain هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.55K. العرض المتداول لـ TUNACHAIN يبلغ --، مع إجمالي عرض 210000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 260.36K.

سجل سعر Tuna Chain (TUNACHAIN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Tuna Chain لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000120823-8.88%
30 يوم$ +0.0005495+79.60%
60 يوم$ +0.0005749+86.46%
90 يوم$ +0.0006894+125.25%
تغير سعر Tuna Chain اليوم

سجل اليوم TUNACHAIN تغيرًا $ -0.000120823 (-8.88%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Tuna Chain لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0005495 (+79.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Tuna Chain لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TUNACHAIN تغييرًا في $ +0.0005749 (+86.46%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Tuna Chain لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0006894 (+125.25%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Tuna Chain (TUNACHAIN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Tuna Chain.

ما هو Tuna Chain ( TUNACHAIN )

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

متوفر Tuna Chain على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Tuna Chain الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TUNACHAINلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Tuna Chain على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Tuna Chain سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Tuna Chain (USD)

كم ستكون قيمة Tuna Chain (TUNACHAIN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Tuna Chain (TUNACHAIN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Tuna Chain.

تحقق الآن من توقعات سعر Tuna Chain!

توكنوميكس Tuna Chain (TUNACHAIN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Tuna Chain (TUNACHAIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TUNACHAIN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Tuna Chain ( TUNACHAIN )

هل تبحث عن كيفية شراء Tuna Chain؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Tuna Chain على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TUNACHAIN إلى العملات المحلية

Tuna Chain المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Tuna Chain، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Tuna Chain الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Tuna Chain

كم يساوي Tuna Chain (TUNACHAIN) اليوم؟
سعر TUNACHAIN المباشر في USD هو USD 0.0012398، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TUNACHAIN إلى USD الحالي؟
سعر TUNACHAIN إلى USD الحالي هو $ 0.0012398. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Tuna Chain ؟
القيمة السوقية لعملة TUNACHAIN هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TUNACHAIN؟
العرض المتداول لتوكن TUNACHAIN هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TUNACHAIN؟
حقق TUNACHAIN سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TUNACHAIN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- TUNACHAIN.
ما هو حجم تداول TUNACHAIN؟
حجم تداول TUNACHAIN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 54.55K USD.
هل سترتفع TUNACHAIN هذا العام؟
قد يرتفع TUNACHAIN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TUNACHAIN لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Tuna Chain (TUNACHAIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

