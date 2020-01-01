توكنوميكس Atua AI (TUA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Atua AI (TUA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Atua AI (TUA) "Atua AI هي منصة مبتكرة تعمل على السلسلة تمكّن مستخدمي Web3 من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء المحتوى. بدءًا من توليد النصوص والصور إلى كتابة الأكواد بعدة لغات، تدمج Atua AI بسلاسة مع الأنظمة الحالية وتستفيد من تقنية البلوكشين لعمليات آمنة وقابلة للتوسع. مع دعم لأكثر من 53 لغة، تمثل Atua AI حلاً متعدد الاستخدامات للشركات والمطورين الذين يسعون لتعزيز إنتاجيتهم وإبداعهم في العصر الرقمي. " الموقع الرسمي: https://atua.ai الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.atua.ai مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x791a5c2261823dbf69b27b63e851b7745532cfa2 اشتر TUA الآن!

توكنوميكس Atua AI (TUA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Atua AI (TUA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 167.50K $ 167.50K $ 167.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0034203 $ 0.0034203 $ 0.0034203 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000038647276679514 $ 0.000038647276679514 $ 0.000038647276679514 السعر الحالي: $ 0.0000335 $ 0.0000335 $ 0.0000335 معرفة المزيد عن سعر Atua AI (TUA)

توكنوميكس Atua AI (TUA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Atua AI (TUA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TUA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TUA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TUA، استكشف السعر المباشر لتوكن TUA!

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