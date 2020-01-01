التحليل الفني اليوم لـ TTM Technologies (TTMION)
توفر صفحة TTM Technologies تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TTMION، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TTM Technologies أدناه.
تغير سعر TTM Technologies (TTMION)
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تدفق رأس المال الخاص بـ TTM Technologies
صافي التدفقسعر TTMIONUSDT
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