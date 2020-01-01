توكنوميكس TSUBASA Governance (TSUGT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TSUBASA Governance (TSUGT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TSUBASA Governance (TSUGT) “Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.” الموقع الرسمي: https://tsubasa-rivals.com/ الوثيقة البيضاء: https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/ مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0x70e29b7e036b14d496431b77e0b6eb0008be6165 اشتر TSUGT الآن!

توكنوميكس TSUBASA Governance (TSUGT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TSUBASA Governance (TSUGT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 86.65K $ 86.65K $ 86.65K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 178.88M $ 178.88M $ 178.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 484.40K $ 484.40K $ 484.40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.23988 $ 0.23988 $ 0.23988 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000498857598563091 $ 0.000498857598563091 $ 0.000498857598563091 السعر الحالي: $ 0.0004844 $ 0.0004844 $ 0.0004844 معرفة المزيد عن سعر TSUBASA Governance (TSUGT)

توكنوميكس TSUBASA Governance (TSUGT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TSUBASA Governance (TSUGT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TSUGT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TSUGT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TSUGT، استكشف السعر المباشر لتوكن TSUGT!

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