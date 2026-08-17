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المزيد عن TST

معلومات سعر TST

ما هو TST

الموقع الرسمي لـ TST

اقتصاد توكن TST

توقعات سعر TST

سجل TST

دليل شراء TST

محول عملة TST إلى الفيات

عقود TST الفورية

TST عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Test (TST)

التحليل الفني اليوم لـ Test (TST)

توفر صفحة Test تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TST، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Test أدناه.

تغير سعر Test (TST)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.014579---31.16%+35.93%-15.84%
اعرف المزيد عن سعر Test

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Test

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Test عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 7
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 10
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 5شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01465
0.01465
R2
0.01465
0.01464
R1
0.01464
0.01464
PP
0.01464
0.01464
S1
0.01463
0.01463
S2
0.01463
0.01463
S3
0.01462
0.01463

إشارات السوق الخاصة بـ Test

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.75M
$6.34 M
$7.09 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.27 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.26 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.14 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Test

صافي التدفقسعر TSTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.21 M0.01
2026-08-16$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.13 M0.01
2026-08-14-$0.29 M0.01
2026-08-13-$0.43 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Test

تداول أسواق Test (TST) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Test المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTST
$0.014579
$0.014579$0.014579
+1.08%
7.42M (USDT)
/USDCTST
$0.014565
$0.014565$0.014565
+1.00%
3.77M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TST إلى USD

المبلغ

TST
TST
USD
USD

1 TST = 0.014579 USD

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