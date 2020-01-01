التحليل الفني اليوم لـ Swarm Network (TRUTH) توفر صفحة Swarm Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TRUTH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Swarm Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Swarm Network (TRUTH) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.012938 -- -4.37% +9.27% +8.75%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Swarm Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Swarm Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 18 حيادي 4 شراء 4 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 0 شراء 2 المؤشرات الفنية : بيع بيع 6 حيادي 4 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.012995 0.012994 R2 0.012994 0.012992 R1 0.012991 0.012991 PP 0.01299 0.01299 S1 0.012987 0.012988 S2 0.012986 0.012987 S3 0.012983 0.012986

إشارات السوق الخاصة بـ Swarm Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.23M $3.21 M $3.45 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.23 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.25 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Swarm Network صافي التدفق سعر TRUTHUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Swarm Network (TRUTH) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Swarm Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT TRUTH $0.012933 $0.012933 $0.012933 +0.16% 11.05M (USDT) تداول