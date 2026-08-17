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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Intuition، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Intuition، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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معلومات سعر TRUST

ما هو TRUST

الوثيقة البيضاء لـ TRUST

الموقع الرسمي لـ TRUST

اقتصاد توكن TRUST

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التحليل الفني اليوم لـ Intuition (TRUST)

التحليل الفني اليوم لـ Intuition (TRUST)

توفر صفحة Intuition تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TRUST، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Intuition أدناه.

تغير سعر Intuition (TRUST)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04935---5.65%+4.88%-25.10%
اعرف المزيد عن سعر Intuition

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Intuition

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Intuition عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 2
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04977
0.04977
R2
0.04977
0.04976
R1
0.04976
0.04976
PP
0.04976
0.04976
S1
0.04975
0.04975
S2
0.04975
0.04975
S3
0.04974
0.04975

إشارات السوق الخاصة بـ Intuition

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.09M
$1.01 M
$1.11 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.42 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.41 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Intuition

صافي التدفقسعر TRUSTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.05
2026-08-16-$0.03 M0.05
2026-08-15$0.02 M0.05
2026-08-14-$0.02 M0.05
2026-08-13-$0.11 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Intuition (TRUST) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Intuition المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTRUST
$0.04942
$0.04942$0.04942
-1.06%
1.26M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TRUST إلى USD

المبلغ

TRUST
TRUST
USD
USD

1 TRUST = 0.04935 USD

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