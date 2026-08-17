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التحليل الفني اليوم لـ OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

التحليل الفني اليوم لـ OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

توفر صفحة OFFICIAL TRUMP تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TRUMP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل OFFICIAL TRUMP أدناه.

تغير سعر OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.398---6.74%-15.07%-31.07%
اعرف المزيد عن سعر OFFICIAL TRUMP

تدفق رأس المال الخاص بـ OFFICIAL TRUMP

صافي التدفقسعر TRUMPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.56 M1.40
2026-08-16$0.02 M1.43
2026-08-15-$0.39 M1.42
2026-08-14-$0.17 M1.41
2026-08-13-$0.45 M1.39

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن OFFICIAL TRUMP

تداول أسواق OFFICIAL TRUMP (TRUMP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OFFICIAL TRUMP المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTRUMP
$1.398
$1.398$1.398
-2.16%
527.89K (USDT)
/USDCTRUMP
$1.397
$1.397$1.397
-2.17%
40.89K (USDT)
/USD1TRUMP
$1.401
$1.401$1.401
-2.09%
39.42K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TRUMP إلى USD

المبلغ

TRUMP
TRUMP
USD
USD

1 TRUMP = 1.398 USD

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