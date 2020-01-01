توكنوميكس TRUF.Network (TRUF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TRUF.Network (TRUF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TRUF.Network (TRUF) Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets. الموقع الرسمي: https://truf.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.truf.network/whitepaper/abstract مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x243c9be13faba09f945ccc565547293337da0ad7 اشتر TRUF الآن!

توكنوميكس TRUF.Network (TRUF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TRUF.Network (TRUF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.15M $ 8.15M $ 8.15M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 362.19M $ 362.19M $ 362.19M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 22.49M $ 22.49M $ 22.49M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.15162 $ 1.15162 $ 1.15162 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 السعر الحالي: $ 0.02249 $ 0.02249 $ 0.02249 معرفة المزيد عن سعر TRUF.Network (TRUF)

توكنوميكس TRUF.Network (TRUF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TRUF.Network (TRUF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRUF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRUF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRUF، استكشف السعر المباشر لتوكن TRUF!

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