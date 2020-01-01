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المزيد عن TROLLSOL

معلومات سعر TROLLSOL

ما هو TROLLSOL

الموقع الرسمي لـ TROLLSOL

اقتصاد توكن TROLLSOL

توقعات سعر TROLLSOL

سجل TROLLSOL

دليل شراء TROLLSOL

محول عملة TROLLSOL إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ TROLL (TROLLSOL)

التحليل الفني اليوم لـ TROLL (TROLLSOL)

توفر صفحة TROLL تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TROLLSOL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TROLL أدناه.

تغير سعر TROLL (TROLLSOL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.041573--+7.40%-1.24%-63.64%
اعرف المزيد عن سعر TROLL

المؤشرات الفنية الخاصة بـ TROLL

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ TROLL عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 21
حيادي 2
شراء 3
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 2شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04125
0.04122
R2
0.04122
0.0412
R1
0.0412
0.04119
PP
0.04117
0.04117
S1
0.04115
0.04115
S2
0.04112
0.04114
S3
0.0411
0.04112

إشارات السوق الخاصة بـ TROLL

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.02M
$0.12 M
$0.14 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ TROLL

صافي التدفقسعر TROLLSOLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن TROLL

تداول أسواق TROLL (TROLLSOL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TROLL المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTROLLSOL
$0.041236
$0.041236$0.041236
+6.78%
3.26M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TROLLSOL إلى USD

المبلغ

TROLLSOL
TROLLSOL
USD
USD

1 TROLLSOL = 0.041573 USD

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