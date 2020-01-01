توكنوميكس Tri Sigma (TRISIG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tri Sigma (TRISIG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tri Sigma (TRISIG) Tri Sigma هو وكيل الذكاء الاصطناعي المصمم لدفع حدود الذكاء الاصطناعي عبر أربعة أبعاد متطورة: التعلم والتحليل والتواصل واتخاذ الإجراءات، مما سيساعد الأشخاص على اتخاذ القرارات في سوق الكريبتو. الموقع الرسمي: https://trisigma.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.google.com/document/d/1xu6GCettNkktXiXwb1GhVCTwotpRijXlsnvQ1rIShas/edit?tab=t.0 مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/BLDiYcvm3CLcgZ7XUBPgz6idSAkNmWY6MBbm8Xpjpump اشتر TRISIG الآن!

توكنوميكس Tri Sigma (TRISIG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tri Sigma (TRISIG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 741.96K $ 741.96K $ 741.96K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.09531 $ 0.09531 $ 0.09531 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 السعر الحالي: $ 0.000742 $ 0.000742 $ 0.000742 معرفة المزيد عن سعر Tri Sigma (TRISIG)

توكنوميكس Tri Sigma (TRISIG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tri Sigma (TRISIG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRISIG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRISIG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRISIG، استكشف السعر المباشر لتوكن TRISIG!

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