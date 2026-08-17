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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TRIA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TRIA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن TRIA

معلومات سعر TRIA

ما هو TRIA

الموقع الرسمي لـ TRIA

اقتصاد توكن TRIA

توقعات سعر TRIA

سجل TRIA

دليل شراء TRIA

محول عملة TRIA إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ TRIA (TRIA)

التحليل الفني اليوم لـ TRIA (TRIA)

توفر صفحة TRIA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TRIA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TRIA أدناه.

تغير سعر TRIA (TRIA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0084--+2.68%-6.15%-81.20%
اعرف المزيد عن سعر TRIA

المؤشرات الفنية الخاصة بـ TRIA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ TRIA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 5
شراء 5
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 5شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.008427
0.008426
R2
0.008426
0.008425
R1
0.008424
0.008425
PP
0.008424
0.008424
S1
0.008421
0.008422
S2
0.008421
0.008422
S3
0.008419
0.008421

إشارات السوق الخاصة بـ TRIA

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.09M
$1.07 M
$1.16 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.70 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.68 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ TRIA

صافي التدفقسعر TRIAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.06 M0.01
2026-08-14-$0.04 M0.01
2026-08-13$0.02 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق TRIA (TRIA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TRIA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTRIA
$0.0084
$0.0084$0.0084
-1.29%
2.00M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TRIA إلى USD

المبلغ

TRIA
TRIA
USD
USD

1 TRIA = 0.0084 USD

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