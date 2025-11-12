بروتوكول Tren Finance هو أول بروتوكول إقراض عملات مستقرة يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي المستقل، حيث يدير أكثر من 20 وكيل ذكاء اصطناعي متخصص جميع العمليات دون تدخل بشري، مما يمكّن الإقراض مقابل توكنات LP، وودائع سوق المال، والصفقات المعاد تخزينها لإطلاق مليارات من السيولة الخاملة. نموذج القرض من نظير إلى وكيل في ترين، المسمى مالون، يسمح للمستخدمين بالاقتراض مباشرة بشروط مخصصة، ويوفر قروضًا فورية مقابل أي أصل على السلسلة بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والتوكنات المخصّصة، والأصول الجديدة المُطلقة مع شروط مخصصة بناءً على سجل المستخدم.