شعار Tren Finance

Tren Finance السعر(TREN)

السعر المباشر لـ 1 TREN إلى USD:

$0.00007459
-0.70%1D
USD
مخطط أسعار Tren Finance (TREN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:36:20 (UTC+8)

معلومات سعر Tren Finance (TREN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00007329
24 ساعة منخفض
$ 0.00007541
24 ساعة مرتفع

$ 0.00007329
$ 0.00007541
--
--
-0.86%

-0.70%

-15.00%

-15.00%

سعر Tren Finance (TREN) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00007459. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TREN بين أدنى سعر $ 0.00007329 وأعلى سعر $ 0.00007541، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTREN على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TREN -0.86% على مدار الساعة الماضية، -0.70% على مدار 24 ساعة، و -15.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tren Finance (TREN)

--
$ 56.89K
$ 74.59K
--
1,000,000,000
BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Tren Finance هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.89K. العرض المتداول لـ TREN يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 74.59K.

سجل سعر Tren Finance (TREN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Tren Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000005258-0.70%
30 يوم$ -0.00007641-50.61%
60 يوم$ -0.00017641-70.29%
90 يوم$ -0.00492541-98.51%
تغير سعر Tren Finance اليوم

سجل اليوم TREN تغيرًا $ -0.0000005258 (-0.70%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Tren Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00007641 (-50.61%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Tren Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TREN تغييرًا في $ -0.00017641 (-70.29%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Tren Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00492541 (-98.51%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Tren Finance (TREN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Tren Finance.

ما هو Tren Finance ( TREN )

بروتوكول Tren Finance هو أول بروتوكول إقراض عملات مستقرة يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي المستقل، حيث يدير أكثر من 20 وكيل ذكاء اصطناعي متخصص جميع العمليات دون تدخل بشري، مما يمكّن الإقراض مقابل توكنات LP، وودائع سوق المال، والصفقات المعاد تخزينها لإطلاق مليارات من السيولة الخاملة. نموذج القرض من نظير إلى وكيل في ترين، المسمى مالون، يسمح للمستخدمين بالاقتراض مباشرة بشروط مخصصة، ويوفر قروضًا فورية مقابل أي أصل على السلسلة بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والتوكنات المخصّصة، والأصول الجديدة المُطلقة مع شروط مخصصة بناءً على سجل المستخدم.

متوفر Tren Finance على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Tren Finance الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TRENلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Tren Finance على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Tren Finance سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Tren Finance (USD)

كم ستكون قيمة Tren Finance (TREN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Tren Finance (TREN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Tren Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر Tren Finance!

توكنوميكس Tren Finance (TREN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Tren Finance (TREN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TREN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Tren Finance ( TREN )

هل تبحث عن كيفية شراء Tren Finance؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Tren Finance على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TREN إلى العملات المحلية

Tren Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Tren Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Tren Finance الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Tren Finance

كم يساوي Tren Finance (TREN) اليوم؟
سعر TREN المباشر في USD هو USD 0.00007459، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TREN إلى USD الحالي؟
سعر TREN إلى USD الحالي هو $ 0.00007459. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Tren Finance ؟
القيمة السوقية لعملة TREN هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TREN؟
العرض المتداول لتوكن TREN هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TREN؟
حقق TREN سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TREN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- TREN.
ما هو حجم تداول TREN؟
حجم تداول TREN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 56.89K USD.
هل سترتفع TREN هذا العام؟
قد يرتفع TREN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TREN لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

