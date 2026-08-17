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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Treehouse، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Treehouse، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو TREE

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الموقع الرسمي لـ TREE

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التحليل الفني اليوم لـ Treehouse (TREE)

التحليل الفني اليوم لـ Treehouse (TREE)

توفر صفحة Treehouse تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TREE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Treehouse أدناه.

تغير سعر Treehouse (TREE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03391---9.19%-7.41%-44.10%
اعرف المزيد عن سعر Treehouse

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Treehouse

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Treehouse عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 3
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 0شراء 4
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 3شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03388
0.03387
R2
0.03387
0.03387
R1
0.03387
0.03387
PP
0.03386
0.03386
S1
0.03386
0.03386
S2
0.03385
0.03386
S3
0.03385
0.03385

إشارات السوق الخاصة بـ Treehouse

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.00M
$5.51 M
$5.51 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Treehouse

صافي التدفقسعر TREEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.03
2026-08-16-$0.17 M0.03
2026-08-15$0.46 M0.03
2026-08-14-$0.01 M0.03
2026-08-13-$0.02 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Treehouse (TREE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Treehouse المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTREE
$0.03391
$0.03391$0.03391
-0.77%
1.59M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TREE إلى USD

المبلغ

TREE
TREE
USD
USD

1 TREE = 0.03391 USD

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