توكنوميكس TRAVA.FINANCE (TRAVA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TRAVA.FINANCE (TRAVA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TRAVA.FINANCE (TRAVA) TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. الموقع الرسمي: https://trava.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.trava.finance/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef اشتر TRAVA الآن!

توكنوميكس TRAVA.FINANCE (TRAVA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TRAVA.FINANCE (TRAVA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 412.91K $ 412.91K $ 412.91K إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 4.13B $ 4.13B $ 4.13B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 499.50K $ 499.50K $ 499.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03379 $ 0.03379 $ 0.03379 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 السعر الحالي: $ 0.0000999 $ 0.0000999 $ 0.0000999 معرفة المزيد عن سعر TRAVA.FINANCE (TRAVA)

توكنوميكس TRAVA.FINANCE (TRAVA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TRAVA.FINANCE (TRAVA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRAVA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRAVA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRAVA، استكشف السعر المباشر لتوكن TRAVA!

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