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المزيد عن TRADOOR

معلومات سعر TRADOOR

ما هو TRADOOR

الوثيقة البيضاء لـ TRADOOR

الموقع الرسمي لـ TRADOOR

اقتصاد توكن TRADOOR

توقعات سعر TRADOOR

سجل TRADOOR

دليل شراء TRADOOR

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التحليل الفني اليوم لـ Tradoor (TRADOOR)

التحليل الفني اليوم لـ Tradoor (TRADOOR)

توفر صفحة Tradoor تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TRADOOR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Tradoor أدناه.

تغير سعر Tradoor (TRADOOR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.6459--+9.45%+28.43%+10.05%
اعرف المزيد عن سعر Tradoor

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Tradoor

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Tradoor عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 3
حيادي 5
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 5شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.6494
0.6493
R2
0.6493
0.6491
R1
0.649
0.649
PP
0.6489
0.6489
S1
0.6486
0.6487
S2
0.6485
0.6486
S3
0.6482
0.6485

إشارات السوق الخاصة بـ Tradoor

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.31M
$3.14 M
$3.45 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.20 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.18 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.67 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.67 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Tradoor

صافي التدفقسعر TRADOORUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Tradoor

تداول أسواق Tradoor (TRADOOR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Tradoor المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTRADOOR
$0.6467
$0.6467$0.6467
-1.79%
112.08K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TRADOOR إلى USD

المبلغ

TRADOOR
TRADOOR
USD
USD

1 TRADOOR = 0.6459 USD

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