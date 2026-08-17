شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TOWNS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TOWNS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن TOWNS

معلومات سعر TOWNS

ما هو TOWNS

الوثيقة البيضاء لـ TOWNS

الموقع الرسمي لـ TOWNS

اقتصاد توكن TOWNS

توقعات سعر TOWNS

سجل TOWNS

دليل شراء TOWNS

محول عملة TOWNS إلى الفيات

عقود TOWNS الفورية

TOWNS عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ TOWNS (TOWNS)

التحليل الفني اليوم لـ TOWNS (TOWNS)

توفر صفحة TOWNS تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TOWNS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TOWNS أدناه.

تغير سعر TOWNS (TOWNS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.002276---10.75%+7.51%-32.93%
اعرف المزيد عن سعر TOWNS

المؤشرات الفنية الخاصة بـ TOWNS

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ TOWNS عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 7
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 3حيادي 1شراء 10
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 6شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.002275
0.002275
R2
0.002275
0.002274
R1
0.002274
0.002274
PP
0.002274
0.002274
S1
0.002273
0.002273
S2
0.002273
0.002273
S3
0.002272
0.002273

إشارات السوق الخاصة بـ TOWNS

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.10M
$1.80 M
$1.70 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.31 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.31 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.71 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.66 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ TOWNS

صافي التدفقسعر TOWNSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.10 M0.00
2026-08-16$0.19 M0.00
2026-08-15$0.05 M0.00
2026-08-14-$0.02 M0.00
2026-08-13-$0.03 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن TOWNS

تداول أسواق TOWNS (TOWNS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TOWNS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTOWNS
$0.002278
$0.002278$0.002278
-2.06%
31.70M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TOWNS إلى USD

المبلغ

TOWNS
TOWNS
USD
USD

1 TOWNS = 0.002276 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.