Alt.town هي منصة لتنمية قيمة المشاهير الافتراضيين. تُتيح Alt.town للمستخدمين تداول قيمة المبدعين الافتراضيين المُعبّر عنها بأصول رقمية. تُحدد قيمة المبدعين بناءً على محتواهم وقاعدة معجبيهم. سيُصدر المشاهير الافتراضيون، مثل مُنشئي الفيديوهات على YouTube والمؤثرين الافتراضيين والمشاهير الافتراضيين، الذين ينضمون إلى Alt.town أصلًا رقميًا يُسمى DNA، يُرمز إلى قيمتهم. يُمكن للمستخدمين، بمن فيهم المُعجبون وداعمو Web3، شراء DNA لمشاهيرهم الافتراضيين المُفضلين، مُتوقعين زيادة في القيمة ومُستمتعين بالمحتوى الذي يُقدمونه. يُحدد سعر هذه الأصول الرقمية من خلال المعاملات بين المستخدمين، مدعومًا بتداول دفتر الطلبات على السلسلة.