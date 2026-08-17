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المزيد عن TOSHI

معلومات سعر TOSHI

ما هو TOSHI

الموقع الرسمي لـ TOSHI

اقتصاد توكن TOSHI

توقعات سعر TOSHI

سجل TOSHI

دليل شراء TOSHI

محول عملة TOSHI إلى الفيات

عقود TOSHI الفورية

TOSHI عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Toshi (TOSHI)

التحليل الفني اليوم لـ Toshi (TOSHI)

توفر صفحة Toshi تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TOSHI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Toshi أدناه.

تغير سعر Toshi (TOSHI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0001006---4.56%-16.31%-40.12%
اعرف المزيد عن سعر Toshi

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Toshi

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Toshi عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 1
حيادي 18
شراء 7
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 0حيادي 13شراء 1
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 5شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0001005
0.0001005
R2
0.0001005
0.0001004
R1
0.0001004
0.0001004
PP
0.0001004
0.0001004
S1
0.0001003
0.0001003
S2
0.0001003
0.0001003
S3
0.0001002
0.0001003

إشارات السوق الخاصة بـ Toshi

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.03M
$1.27 M
$1.30 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Toshi

صافي التدفقسعر TOSHIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.03 M0.00
2026-08-14-$0.03 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Toshi (TOSHI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Toshi المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTOSHI
$0.0001006
$0.0001006$0.0001006
-0.49%
478.60M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TOSHI إلى USD

المبلغ

TOSHI
TOSHI
USD
USD

1 TOSHI = 0.0001006 USD

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