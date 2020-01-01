التحليل الفني اليوم لـ The Toad Pepe (TOAD) توفر صفحة The Toad Pepe تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TOAD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل The Toad Pepe أدناه. التسجيل

تغير سعر The Toad Pepe (TOAD) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.004929 -- -65.05% +64.30% +64.30%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ The Toad Pepe

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ The Toad Pepe عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 1 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.00492 0.00489 R2 0.00489 0.00487 R1 0.00487 0.00486 PP 0.00484 0.00484 S1 0.00482 0.00482 S2 0.00479 0.00481 S3 0.00477 0.00479

إشارات السوق الخاصة بـ The Toad Pepe صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.05M $0.10 M $0.15 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.34 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.33 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $3.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $3.00 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ The Toad Pepe صافي التدفق سعر TOADUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق The Toad Pepe (TOAD) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The Toad Pepe المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 TOAD $0.004928 $0.004928 $0.004928 -22.63% 9.92M (USDT) تداول / USDT TOAD $0.004908 $0.004908 $0.004908 -22.99% 13.47M (USDT) تداول