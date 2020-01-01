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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The Toad Pepe، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The Toad Pepe، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن TOAD

معلومات سعر TOAD

ما هو TOAD

الموقع الرسمي لـ TOAD

اقتصاد توكن TOAD

توقعات سعر TOAD

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التحليل الفني اليوم لـ The Toad Pepe (TOAD)

التحليل الفني اليوم لـ The Toad Pepe (TOAD)

توفر صفحة The Toad Pepe تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TOAD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل The Toad Pepe أدناه.

تغير سعر The Toad Pepe (TOAD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.004929---65.05%+64.30%+64.30%
اعرف المزيد عن سعر The Toad Pepe

المؤشرات الفنية الخاصة بـ The Toad Pepe

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ The Toad Pepe عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00492
0.00489
R2
0.00489
0.00487
R1
0.00487
0.00486
PP
0.00484
0.00484
S1
0.00482
0.00482
S2
0.00479
0.00481
S3
0.00477
0.00479

إشارات السوق الخاصة بـ The Toad Pepe

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.05M
$0.10 M
$0.15 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.34 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.33 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$3.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$3.00 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ The Toad Pepe

صافي التدفقسعر TOADUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن The Toad Pepe

تداول أسواق The Toad Pepe (TOAD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The Toad Pepe المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1TOAD
$0.004928
$0.004928$0.004928
-22.63%
9.92M (USDT)
/USDTTOAD
$0.004908
$0.004908$0.004908
-22.99%
13.47M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TOAD إلى USD

المبلغ

TOAD
TOAD
USD
USD

1 TOAD = 0.004929 USD

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