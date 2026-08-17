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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Tensor، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Tensor، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن TNSR

معلومات سعر TNSR

ما هو TNSR

الوثيقة البيضاء لـ TNSR

الموقع الرسمي لـ TNSR

اقتصاد توكن TNSR

توقعات سعر TNSR

سجل TNSR

دليل شراء TNSR

محول عملة TNSR إلى الفيات

عقود TNSR الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Tensor (TNSR)

التحليل الفني اليوم لـ Tensor (TNSR)

توفر صفحة Tensor تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TNSR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Tensor أدناه.

تغير سعر Tensor (TNSR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03164---2.26%+0.41%-15.92%
اعرف المزيد عن سعر Tensor

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Tensor

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Tensor عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 4
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 10حيادي 2شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03164
0.03163
R2
0.03163
0.03163
R1
0.03163
0.03163
PP
0.03162
0.03162
S1
0.03162
0.03162
S2
0.03161
0.03162
S3
0.03161
0.03161

إشارات السوق الخاصة بـ Tensor

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.31M
$4.78 M
$5.08 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Tensor

صافي التدفقسعر TNSRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.05 M0.03
2026-08-16-$0.03 M0.03
2026-08-15$0.02 M0.03
2026-08-14$0.00 M0.03
2026-08-13$0.02 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Tensor

تداول أسواق Tensor (TNSR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Tensor المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTNSR
$0.03164
$0.03164$0.03164
-2.73%
1.93M (USDT)
/USDCTNSR
$0.03162
$0.03162$0.03162
-2.82%
1.72M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TNSR إلى USD

المبلغ

TNSR
TNSR
USD
USD

1 TNSR = 0.03164 USD

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