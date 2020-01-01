توكنوميكس Token Metrics AI (TMAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Token Metrics AI (TMAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Token Metrics AI (TMAI) توفر Token Metrics نظامًا بيئيًا يجمع بسلاسة بين الرمزنة واللعب. فهو يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى أدوات تحليلية متطورة ومؤشرات تداول مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبرنامج محادثة ذكي للعملات المشفرة يعمل بالذكاء الاصطناعي. الموقع الرسمي: https://www.tokenmetrics.com/ مستكشف الكتل: https://basescan.org/address/0xca4569949699d56e1834efe9f58747ca0f151b01 اشتر TMAI الآن!

توكنوميكس Token Metrics AI (TMAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Token Metrics AI (TMAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.016583 $ 0.016583 $ 0.016583 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00052642785789373 $ 0.00052642785789373 $ 0.00052642785789373 السعر الحالي: $ 0.0006207 $ 0.0006207 $ 0.0006207 معرفة المزيد عن سعر Token Metrics AI (TMAI)

توكنوميكس Token Metrics AI (TMAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Token Metrics AI (TMAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TMAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TMAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TMAI، استكشف السعر المباشر لتوكن TMAI!

كيفية شراء TMAI هل أنت مهتم بإضافة Token Metrics AI (TMAI) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء TMAI ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء TMAI على MEXC الآن!

تاريخ سعر Token Metrics AI (TMAI) يساعد تحليل تاريخ أسعار TMAI المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار TMAI الآن!

توقعات سعر TMAI هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه TMAI؟ تجمع صفحة توقعات أسعار TMAI الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر TMAI الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!