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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The Top Floor Boss، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The Top Floor Boss، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ The Top Floor Boss (TJR)

التحليل الفني اليوم لـ The Top Floor Boss (TJR)

توفر صفحة The Top Floor Boss تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TJR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل The Top Floor Boss أدناه.

تغير سعر The Top Floor Boss (TJR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0001582--+21.50%-31.07%-96.05%
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تدفق رأس المال الخاص بـ The Top Floor Boss

صافي التدفقسعر TJRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن The Top Floor Boss

تداول أسواق The Top Floor Boss (TJR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The Top Floor Boss المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1TJR
$0.0001591
$0.0001591$0.0001591
+16.98%
412.83M (USDT)
/USDTTJR
$0.0001582
$0.0001582$0.0001582
+17.35%
409.11M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TJR إلى USD

المبلغ

TJR
TJR
USD
USD

1 TJR = 0.0001582 USD

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