التحليل الفني اليوم لـ The Top Floor Boss (TJR)
توفر صفحة The Top Floor Boss تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TJR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل The Top Floor Boss أدناه.
تغير سعر The Top Floor Boss (TJR)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.0001582
|--
|+21.50%
|-31.07%
|-96.05%
تدفق رأس المال الخاص بـ The Top Floor Boss
صافي التدفقسعر TJRUSDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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