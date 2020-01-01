توكنوميكس We Love Tits (TITS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول We Love Tits (TITS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات We Love Tits (TITS) عملة ميم لتعزيز قدرات المرأة في الويب 3 (Web3). الموقع الرسمي: https://www.welovetits.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/23CTZMjEYNNZUE4itfn3iv6kgM4xn7X7dx1kVX1Gr8Xi اشتر TITS الآن!

توكنوميكس We Love Tits (TITS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار We Love Tits (TITS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.36 $ 0.36 $ 0.36 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000052009902033534 $ 0.000052009902033534 $ 0.000052009902033534 السعر الحالي: $ 0.001309 $ 0.001309 $ 0.001309 معرفة المزيد عن سعر We Love Tits (TITS)

توكنوميكس We Love Tits (TITS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس We Love Tits (TITS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TITS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TITS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TITS، استكشف السعر المباشر لتوكن TITS!

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