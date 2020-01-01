توكنوميكس Tiger Shark (TIGERSHARK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tiger Shark (TIGERSHARK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tiger Shark (TIGERSHARK) $TIGERSHARK عبارة عن توكن مبتكر يجمع بين الرياضات المتطرفة والعملات المشفرة، ويهدف إلى تزويد حامليه بتجربة مشاركة فريدة من نوعها من خلال تحديات متطرفة في العالم الحقيقي. الموقع الرسمي: https://tigershark.global/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/YXUpFaULqhrLJS79JmFtAsNZQ2JDTnPemmdVZEFpump اشتر TIGERSHARK الآن!

توكنوميكس Tiger Shark (TIGERSHARK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tiger Shark (TIGERSHARK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0623 $ 0.0623 $ 0.0623 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003501782351690433 $ 0.003501782351690433 $ 0.003501782351690433 السعر الحالي: $ 0.003446 $ 0.003446 $ 0.003446 معرفة المزيد عن سعر Tiger Shark (TIGERSHARK)

توكنوميكس Tiger Shark (TIGERSHARK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tiger Shark (TIGERSHARK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TIGERSHARK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TIGERSHARK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TIGERSHARK، استكشف السعر المباشر لتوكن TIGERSHARK!

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