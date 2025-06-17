شعار Tiger Shark

Tiger Shark السعر(TIGERSHARK)

USD

مخطط أسعار Tiger Shark (TIGERSHARK) المباشر

$0.03104
$0.03104$0.03104
-5.50%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول TIGERSHARK

السعر الحالي لـ Tiger Shark (TIGERSHARK) اليوم هو 0.03109 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من TIGERSHARK إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Tiger Shark:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 56.42K USD
- تغير سعر Tiger Shark خلال اليوم هو -5.50%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TIGERSHARK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TIGERSHARK.

TIGERSHARK أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Tiger Shark لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0018066-5.50%
30 يوم$ +0.01609+107.26%
60 يوم$ +0.01609+107.26%
90 يوم$ +0.01609+107.26%
تغير سعر Tiger Shark اليوم

سجل اليوم TIGERSHARK تغيرًا $ -0.0018066 (-5.50%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Tiger Shark لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01609 (+107.26%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Tiger Shark لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TIGERSHARK تغييرًا في $ +0.01609 (+107.26%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Tiger Shark لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.01609 (+107.26%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

TIGERSHARK معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Tiger Shark: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.01371
$ 0.01371$ 0.01371

$ 0.03471
$ 0.03471$ 0.03471

$ 0.04
$ 0.04$ 0.04

+0.12%

-5.50%

-5.19%

TIGERSHARK معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

--
----

$ 56.42K
$ 56.42K$ 56.42K

--
----

ما هو Tiger Shark ( TIGERSHARK )

$TIGERSHARK عبارة عن توكن مبتكر يجمع بين الرياضات المتطرفة والعملات المشفرة، ويهدف إلى تزويد حامليه بتجربة مشاركة فريدة من نوعها من خلال تحديات متطرفة في العالم الحقيقي.

متوفر Tiger Shark على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Tiger Shark الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TIGERSHARKلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Tiger Shark على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Tiger Shark سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Tiger Shark

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Tiger Shark، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ TIGERSHARK؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارTiger Shark.

سجل أسعار Tiger Shark

يوفر تتبع مسار سعر TIGERSHARK معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ TIGERSHARK. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Tiger Shark.

توكنوميكس Tiger Shark (TIGERSHARK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Tiger Shark (TIGERSHARK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TIGERSHARK والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Tiger Shark ( TIGERSHARK )

هل تبحث عن كيفية شراء Tiger Shark؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Tiger Shark على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TIGERSHARK إلى العملات المحلية

1 TIGERSHARK إلى VND
818.13335
1 TIGERSHARK إلى AUD
A$0.0478786
1 TIGERSHARK إلى GBP
0.0230066
1 TIGERSHARK إلى EUR
0.0270483
1 TIGERSHARK إلى USD
$0.03109
1 TIGERSHARK إلى MYR
RM0.1318216
1 TIGERSHARK إلى TRY
1.2286768
1 TIGERSHARK إلى JPY
¥4.5167552
1 TIGERSHARK إلى RUB
2.4402541
1 TIGERSHARK إلى INR
2.6883523
1 TIGERSHARK إلى IDR
Rp509.6720496
1 TIGERSHARK إلى KRW
42.7646059
1 TIGERSHARK إلى PHP
1.7656011
1 TIGERSHARK إلى EGP
￡E.1.5591635
1 TIGERSHARK إلى BRL
R$0.1706841
1 TIGERSHARK إلى CAD
C$0.0422824
1 TIGERSHARK إلى BDT
3.8004416
1 TIGERSHARK إلى NGN
47.978088
1 TIGERSHARK إلى UAH
1.2911677
1 TIGERSHARK إلى VES
Bs3.17118
1 TIGERSHARK إلى PKR
Rs8.8071752
1 TIGERSHARK إلى KZT
16.1254503
1 TIGERSHARK إلى THB
฿1.0138449
1 TIGERSHARK إلى TWD
NT$0.9190204
1 TIGERSHARK إلى AED
د.إ0.1141003
1 TIGERSHARK إلى CHF
Fr0.0251829
1 TIGERSHARK إلى HKD
HK$0.2437456
1 TIGERSHARK إلى MAD
.د.م0.2832299
1 TIGERSHARK إلى MXN
$0.59071

Tiger Shark المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Tiger Shark، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Tiger Shark

أهم الأخبار

ما هو كريبتو سبارك؟ الدليل الشامل لرمز SPK والبنية التحتية لــ DeFi

يستكشف هذا الدليل الشامل النهج الثوري لــ SPK في حل المشاكل الأساسية للبنية التحتية لــ DeFi، وعلم الرموز الفريد الخاص به، والتطبيقات الواقعية، ولماذا يمثل مستقبل التمويل على السلسلة. سواء كنت من عشاق DeFi، أو مستثمر مؤسسي، أو ببساطة فضولياً حول الجيل القادم من البنية التحتية المالية، فإن هذه المقالة تقدم كل ما تحتاجه لفهم إمكانيات كريبتو سبارك في تحويل الاقتصاد اللامركزي.

June 17, 2025

ما هو IKA Crypto؟ الدليل الشامل لرمز Zero Trust MPC

يستعرض هذا الدليل الشامل النهج المبتكر لـ IKA في قابليةinteropability blockchain، وتكنولوجيا dWallet الفريدة، وعلم الرموز، والتطبيقات في العالم الحقيقي. سواء كنت مطورًا يبحث عن حلول بنية تحتية متقدمة أو مستثمرًا مهتمًا بتكنولوجيا blockchain من الجيل القادم، يوفر لك هذا المقال رؤى أساسية حول كيفية إعادة تشكيل IKA لمستقبل التمويل اللامركزي وعمليات عبر السلاسل.

June 16, 2025

ما هي عملة AURA؟ دليل شامل لرمز الثقافة المتفجر على سولانا

يستكشف هذا الدليل الشامل AURA (Aura on Solana)، وهو رمز ثقافي ثوري تحول من مبادرة بلوكتشين علامة تجارية فاخرة إلى واحدة من أكثر العملات الميمية انتشارًا على شبكة سولانا. سواء كنت مهتمًا بزيادة الأسعار المفاجئة بنسبة 4800%، أو التكامل الفريد مع وسائل التواصل الاجتماعي، أو التقنية الكامنة التي تدعم هذه الظاهرة الثقافية، يوفر لك هذا المقال رؤى أساسية حول نظام AURA البيئي، والرمزية الاقتصادية، والإمكانات المستقبلية في المشهد المتطور للتمويل الاجتماعي.

June 12, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

آلة حاسبة

المبلغ

TIGERSHARK
TIGERSHARK
USD
USD

1 TIGERSHARK = 0.03109 USD

تداول

USDTTIGERSHARK
$0.03109
$0.03109$0.03109
-0.29%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة