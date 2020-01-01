توكنوميكس Throne (THN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Throne (THN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Throne (THN) Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy. الموقع الرسمي: https://www.thronelabs.io/ الوثيقة البيضاء: https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9 اشتر THN الآن!

توكنوميكس Throne (THN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Throne (THN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 85.85K $ 85.85K $ 85.85K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 390.75M $ 390.75M $ 390.75M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 10 $ 10 $ 10 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000206600332585965 $ 0.000206600332585965 $ 0.000206600332585965 السعر الحالي: $ 0.0002197 $ 0.0002197 $ 0.0002197 معرفة المزيد عن سعر Throne (THN)

توكنوميكس Throne (THN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Throne (THN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن THN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن THN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس THN، استكشف السعر المباشر لتوكن THN!

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