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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول THENA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول THENA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ THENA (THE)

التحليل الفني اليوم لـ THENA (THE)

توفر صفحة THENA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ THE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل THENA أدناه.

تغير سعر THENA (THE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.06151---6.01%+13.57%-32.71%
اعرف المزيد عن سعر THENA

المؤشرات الفنية الخاصة بـ THENA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ THENA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 2
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 0شراء 4
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 2شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.06163
0.06162
R2
0.06162
0.06161
R1
0.06161
0.06161
PP
0.0616
0.0616
S1
0.06159
0.06159
S2
0.06158
0.06159
S3
0.06157
0.06158

إشارات السوق الخاصة بـ THENA

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.11M
$1.13 M
$1.02 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.15 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ THENA

صافي التدفقسعر THEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.06
2026-08-16$0.01 M0.06
2026-08-15-$0.05 M0.06
2026-08-14$0.02 M0.06
2026-08-13-$0.04 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن THENA

تداول أسواق THENA (THE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر THENA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTHE
$0.06151
$0.06151$0.06151
-0.66%
1.16M (USDT)
/USDCTHE
$0.06151
$0.06151$0.06151
-0.53%
895.29K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة THE إلى USD

المبلغ

THE
THE
USD
USD

1 THE = 0.06151 USD

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