التحليل الفني اليوم لـ THENA (THE) توفر صفحة THENA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ THE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل THENA أدناه. التسجيل

تغير سعر THENA (THE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.06151 -- -6.01% +13.57% -32.71%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ THENA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ THENA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 2 شراء 6 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 0 شراء 4 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 2 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.06163 0.06162 R2 0.06162 0.06161 R1 0.06161 0.06161 PP 0.0616 0.0616 S1 0.06159 0.06159 S2 0.06158 0.06159 S3 0.06157 0.06158

إشارات السوق الخاصة بـ THENA صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.11M $1.13 M $1.02 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.08 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.15 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.16 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ THENA صافي التدفق سعر THEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.06 2026-08-16 $0.01 M 0.06 2026-08-15 -$0.05 M 0.06 2026-08-14 $0.02 M 0.06 2026-08-13 -$0.04 M 0.06 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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