توكنوميكس THORWallet DEX (TGT1) اكتشف الرؤى الرئيسية حول THORWallet DEX (TGT1)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات THORWallet DEX (TGT1) THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing. الموقع الرسمي: https://www.thorwallet.org الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1lt8FAhHqgAxRPPH3tknggVP8nZOf19tS/view مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x108a850856db3f85d0269a2693d896b394c80325#balances اشتر TGT1 الآن!

توكنوميكس THORWallet DEX (TGT1) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار THORWallet DEX (TGT1)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.98B $ 18.98B $ 18.98B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.064941 $ 0.064941 $ 0.064941 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 السعر الحالي: $ 0.01898 $ 0.01898 $ 0.01898 معرفة المزيد عن سعر THORWallet DEX (TGT1)

توكنوميكس THORWallet DEX (TGT1): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس THORWallet DEX (TGT1) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TGT1 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TGT1 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TGT1، استكشف السعر المباشر لتوكن TGT1!

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