توكنوميكس TOKYO GAMES TOKEN (TGT)
معلومات TOKYO GAMES TOKEN (TGT)
TGT هو توكن عالمي لألعاب Web3 × AAA. يدعم هذا التوكن العديد من ألعاب الفيديو عالية الجودة، مما يتيح توسيع نطاق اقتصاد التوكن وتنويع المخاطر. يمكن استخدام TGT في جميع ألعاب نظام TGT، مما يعزز التوافق ويثري تجربة اللعب بشكل عام. لعبة TOKYO BEAST هي أول لعبة ضمن مشروع أطلقته شركة ألعاب الهواتف المحمولة الرائدة في اليابان، بهدف ابتكار تجارب ترفيهية جديدة تدمج أصول العملات المشفرة.
توكنوميكس TOKYO GAMES TOKEN (TGT) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TOKYO GAMES TOKEN (TGT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس TOKYO GAMES TOKEN (TGT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس TOKYO GAMES TOKEN (TGT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن TGT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TGT التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TGT، استكشف السعر المباشر لتوكن TGT!
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تاريخ سعر TOKYO GAMES TOKEN (TGT)
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شراء TOKYO GAMES TOKEN (TGT)
المبلغ
1 TGT = 0.004588 USD