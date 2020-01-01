توكنوميكس Top Grass Club (TGRASS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Top Grass Club (TGRASS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Top Grass Club (TGRASS) Top Grass Club هو مشروع مبتكر يعيد تعريف النهج المتبع في صناعة القنب من خلال دمجها مع الحلول التكنولوجية القائمة على تقنية البلوكتشين. الموقع الرسمي: https://www.topgrassclub.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.topgrassclub.com/whitepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x71ed2ce4a4ed4e487718e4b53c01beecfe5b14a7 اشتر TGRASS الآن!

توكنوميكس Top Grass Club (TGRASS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Top Grass Club (TGRASS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 32.00K $ 32.00K $ 32.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.076 $ 0.076 $ 0.076 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000070000347422844 $ 0.000070000347422844 $ 0.000070000347422844 السعر الحالي: $ 0.00004 $ 0.00004 $ 0.00004 معرفة المزيد عن سعر Top Grass Club (TGRASS)

توكنوميكس Top Grass Club (TGRASS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Top Grass Club (TGRASS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TGRASS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TGRASS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TGRASS، استكشف السعر المباشر لتوكن TGRASS!

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