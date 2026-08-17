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المزيد عن TFUEL

معلومات سعر TFUEL

ما هو TFUEL

الوثيقة البيضاء لـ TFUEL

الموقع الرسمي لـ TFUEL

اقتصاد توكن TFUEL

توقعات سعر TFUEL

سجل TFUEL

دليل شراء TFUEL

محول عملة TFUEL إلى الفيات

عقود TFUEL الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ TFUEL (TFUEL)

التحليل الفني اليوم لـ TFUEL (TFUEL)

توفر صفحة TFUEL تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TFUEL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TFUEL أدناه.

تغير سعر TFUEL (TFUEL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.007212---3.97%-7.60%-32.85%
اعرف المزيد عن سعر TFUEL

المؤشرات الفنية الخاصة بـ TFUEL

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ TFUEL عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 1
حيادي 5
شراء 20
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 1شراء 13
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 4شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00722
0.00722
R2
0.00722
0.00721
R1
0.00721
0.00721
PP
0.00721
0.00721
S1
0.0072
0.0072
S2
0.0072
0.0072
S3
0.00719
0.0072

إشارات السوق الخاصة بـ TFUEL

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.02M
$0.19 M
$0.21 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ TFUEL

صافي التدفقسعر TFUELUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق TFUEL (TFUEL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TFUEL المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTFUEL
$0.007203
$0.007203$0.007203
-0.59%
7.66M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TFUEL إلى USD

المبلغ

TFUEL
TFUEL
USD
USD

1 TFUEL = 0.007212 USD

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