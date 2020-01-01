توكنوميكس Titan (TES) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Titan (TES)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Titan (TES) Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future. الموقع الرسمي: https://titantrading.io/ الوثيقة البيضاء: https://titan-trading.gitbook.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://blastscan.io/token/0x87E154E86Fb691AB8A27116e93Ed8d54e2b8C18C اشتر TES الآن!

توكنوميكس Titan (TES) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Titan (TES)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 68.80K $ 68.80K $ 68.80K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 688.00K $ 688.00K $ 688.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.1972 $ 1.1972 $ 1.1972 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 السعر الحالي: $ 0.00688 $ 0.00688 $ 0.00688 معرفة المزيد عن سعر Titan (TES)

توكنوميكس Titan (TES): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Titan (TES) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TES التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TES التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TES، استكشف السعر المباشر لتوكن TES!

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