ما هو Term Finance ( TERM )

Term Finance هو بروتوكول إقراض بمعدل فائدة ثابت يستخدم المزادات على السلسلة لتوفير القروض بمستوى مؤسسي.

متوفر Term Finance على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Term Finance الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر Term Finance

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Term Finance، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ TERM؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارTerm Finance.

سجل أسعار Term Finance

يوفر تتبع مسار سعر TERM معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ TERM. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Term Finance.

كيفية شراء Term Finance ( TERM )

هل تبحث عن كيفية شراء Term Finance؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Term Finance على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TERM إلى العملات المحلية

1 TERM إلى VND ₫ 11,025.63 1 TERM إلى AUD A$ 0.6837 1 TERM إلى GBP ￡ 0.3268 1 TERM إلى EUR € 0.3741 1 TERM إلى USD $ 0.43 1 TERM إلى MYR RM 1.9006 1 TERM إلى TRY ₺ 16.3443 1 TERM إلى JPY ¥ 61.3653 1 TERM إلى RUB ₽ 36.4425 1 TERM إلى INR ₹ 37.0574 1 TERM إلى IDR Rp 7,288.1345 1 TERM إلى KRW ₩ 615.1623 1 TERM إلى PHP ₱ 24.5874 1 TERM إلى EGP ￡E. 22.0418 1 TERM إلى BRL R$ 2.5198 1 TERM إلى CAD C$ 0.5934 1 TERM إلى BDT ৳ 52.1375 1 TERM إلى NGN ₦ 683.6226 1 TERM إلى UAH ₴ 17.7633 1 TERM إلى VES Bs 30.53 1 TERM إلى PKR Rs 120.3097 1 TERM إلى KZT ₸ 221.7596 1 TERM إلى THB ฿ 14.4222 1 TERM إلى TWD NT$ 13.9578 1 TERM إلى AED د.إ 1.5781 1 TERM إلى CHF Fr 0.3483 1 TERM إلى HKD HK$ 3.3325 1 TERM إلى MAD .د.م 3.9904 1 TERM إلى MXN $ 8.7204

Term Finance المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Term Finance ما هو سعر Term Finance (TERM) اليوم؟ سعر Term Finance (TERM) المباشر هو USD 0.43 . ما هي القيمة السوقية لعملة Term Finance (TERM)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Term Finance هي -- USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة TERM في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.43 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Term Finance (TERM)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Term Finance (TERM)، هو USD -- . ما هو أعلى سعر لعملة Term Finance (TERM)؟ اعتبارًا من 2025-04-14 ، أعلى سعر لعملة Term Finance (TERM) هو USD 2.2 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Term Finance (TERM)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Term Finance (TERM) هو $ 1.88K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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