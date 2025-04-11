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Term Finance السعر(TERM)

USD

مخطط أسعار Term Finance (TERM) المباشر

$0.43
$0.43$0.43
-0.02%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول TERM

السعر الحالي لـ Term Finance (TERM) اليوم هو 0.43 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من TERM إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Term Finance:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 1.88K USD
- تغير سعر Term Finance خلال اليوم هو -0.02%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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TERM أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Term Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000086-0.02%
30 يوم$ -0.07-14.00%
60 يوم$ -0.07-14.00%
90 يوم$ -0.07-14.00%
تغير سعر Term Finance اليوم

سجل اليوم TERM تغيرًا $ -0.000086 (-0.02%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Term Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.07 (-14.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Term Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TERM تغييرًا في $ -0.07 (-14.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Term Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.07 (-14.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

TERM معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Term Finance: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.427
$ 0.427$ 0.427

$ 0.4409
$ 0.4409$ 0.4409

$ 2.2
$ 2.2$ 2.2

+0.02%

-0.02%

-4.87%

TERM معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 1.88K
$ 1.88K$ 1.88K

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ما هو Term Finance ( TERM )

Term Finance هو بروتوكول إقراض بمعدل فائدة ثابت يستخدم المزادات على السلسلة لتوفير القروض بمستوى مؤسسي.

متوفر Term Finance على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Term Finance الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TERMلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Term Finance على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Term Finance سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Term Finance

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Term Finance، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ TERM؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارTerm Finance.

سجل أسعار Term Finance

يوفر تتبع مسار سعر TERM معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ TERM. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Term Finance.

كيفية شراء Term Finance ( TERM )

هل تبحث عن كيفية شراء Term Finance؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Term Finance على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TERM إلى العملات المحلية

1 TERM إلى VND
11,025.63
1 TERM إلى AUD
A$0.6837
1 TERM إلى GBP
0.3268
1 TERM إلى EUR
0.3741
1 TERM إلى USD
$0.43
1 TERM إلى MYR
RM1.9006
1 TERM إلى TRY
16.3443
1 TERM إلى JPY
¥61.3653
1 TERM إلى RUB
36.4425
1 TERM إلى INR
37.0574
1 TERM إلى IDR
Rp7,288.1345
1 TERM إلى KRW
615.1623
1 TERM إلى PHP
24.5874
1 TERM إلى EGP
￡E.22.0418
1 TERM إلى BRL
R$2.5198
1 TERM إلى CAD
C$0.5934
1 TERM إلى BDT
52.1375
1 TERM إلى NGN
683.6226
1 TERM إلى UAH
17.7633
1 TERM إلى VES
Bs30.53
1 TERM إلى PKR
Rs120.3097
1 TERM إلى KZT
221.7596
1 TERM إلى THB
฿14.4222
1 TERM إلى TWD
NT$13.9578
1 TERM إلى AED
د.إ1.5781
1 TERM إلى CHF
Fr0.3483
1 TERM إلى HKD
HK$3.3325
1 TERM إلى MAD
.د.م3.9904
1 TERM إلى MXN
$8.7204

Term Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Term Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Term Finance الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

TERM
USD

1 TERM = 0.43 USD

تداول

USDTTERM
$0.43
$0.43$0.43
-0.26%

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