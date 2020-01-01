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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TENDIES، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TENDIES، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن TENDIES

معلومات سعر TENDIES

ما هو TENDIES

اقتصاد توكن TENDIES

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التحليل الفني اليوم لـ TENDIES (TENDIES)

التحليل الفني اليوم لـ TENDIES (TENDIES)

توفر صفحة TENDIES تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TENDIES، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TENDIES أدناه.

تغير سعر TENDIES (TENDIES)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01113---47.48%-53.12%+178.25%
اعرف المزيد عن سعر TENDIES

المؤشرات الفنية الخاصة بـ TENDIES

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ TENDIES عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 2
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01169
0.01167
R2
0.01167
0.01165
R1
0.01163
0.01163
PP
0.01161
0.01161
S1
0.01157
0.01159
S2
0.01155
0.01157
S3
0.01151
0.01155

إشارات السوق الخاصة بـ TENDIES

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.05 M
$0.06 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ TENDIES

صافي التدفقسعر TENDIESUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن TENDIES

تداول أسواق TENDIES (TENDIES) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TENDIES المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1TENDIES
$0.01131
$0.01131$0.01131
-9.30%
4.67M (USDT)
/USDTTENDIES
$0.01113
$0.01113$0.01113
-11.45%
5.78M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TENDIES إلى USD

المبلغ

TENDIES
TENDIES
USD
USD

1 TENDIES = 0.01113 USD

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